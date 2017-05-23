Алексис Кеннеди анонсировал Dragon Age 4! Возникает вопрос: «Кто такой Алексис Кеннеди и почему мы должны его слушать?». Ну, любители атмосферных инди-игр могут знать его как автора Sunless Sea, в то время как связь товарища с фэнтезийным франчайзом от BioWare до сих пор ограничивалась работой над бесплатной текстовой браузеркой Dragon Age: The Last Court, служившей мостиком между Dragon Age II и Dragon Age: Inquisition. Собственно, роль Кеннеди в разработке Dragon Age 4 будет в чём-то похожей: он напишет небольшую обособленную историю, которая войдёт в новинку от BioWare и раскроет какую-то часть местного лора, не удостоившуюся заслуженного внимания со стороны прошлых игр серии.

Но нас, разумеется, интересует не это, а сам факт: Dragon Age 4 (или как там новую часть назовут в итоге) находится в разработке. Радостная весть, пожалуй, если не напрягает осознание того, что BioWare продолжает распалять силы.