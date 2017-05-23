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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Джосс Уидон будет доделывать «Лигу справедливости» после ухода Зака Снайдера

Известный кинодел Джосс Уидон будет доделывать «Лигу справедливости». Два месяца назад в семье Зака Снайдера случилась страшная трагедия, и он решил уступить режиссёрское место постановщику «Мстителей»:

Сперва я думал, что погружусь в съёмки с головой и попытаюсь справиться таким образом. Но у меня слишком требовательная, всепоглощающая работа. Поэтому пришлось отойти в сторону, чтобы побыть со своей семьёй и детьми, которые сейчас нуждаются во мне больше всего. Им, как и мне, сейчас очень трудно.

Джосс Уидон завершит постановку, чтобы успеть к премьере 10 ноября 2017 года. Уидона отвлекут от производства «Бэтгёрл», где он — сценарист и режиссёр. Также стало известно, что сперва Джосса привлекли для сюжетной доработки нескольких сцен в «Лиге справедливости», как в своё время он помог «Тору: Тёмному миру».

Президент Warner Bros. Тоби Эммерих комментирует:

Мы не представляем новых персонажей, просто снимаем с их участием новые сцены. Сейчас штурвал в руках Джосса, но курс задал Зак. Я по-прежнему верю, что, несмотря на трагедию, у нас получится отличное кино.

Разумеется, приносим Заку наши искренние соболезнования.

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