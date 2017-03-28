IMAX и Warner Bros. Home Entertainment переносят «Лигу справедливости» в VR

IMAX и Warner Bros. Home Entertainment анонсировали сегодня совместно заключённый договор о производстве и выпуске трёх премиальных и интерактивных VR-развлекательных продуктов по мотивам ожидаемых блокбастеров от студии Warner Bros. Pictures. В их число входят «Лига справедливости», «Аквамен» и виртуальное приключение «Не дай Бену Аффлеку отказаться от роли Бэтмена» (если серьёзно, то третий тайтл неизвестен).

Компании планируют выпускать по VR-экспириенсу каждый год — этой осенью выйдет «Лига справедливости VR». Сперва они будут эксклюзивом для центров виртуальной реальности IMAX, а потом станут доступными на других платформах, включая домашние и мобильные варианты.

Сеть кинотеатров запустила свой флагманский центр IMAX VR в Лос-Анджелесе в январе. Результат был настолько хорош, что скоро откроют ещё несколько отделений: в Нью-Йорке, Калифорнии, Шанхае и некоем британском городе. IMAX планирует использовать упомянутые локации для тестирования нескольких факторов: реакции пользователей, моделей формирования цены и разных типов контента. Если пилотная фаза будет успешной, то концепция перейдёт на глобальный уровень.

Центры практикуют модульный дизайн и состоят из нескольких «капсул», где сразу несколько игроков могут испытать виртуальный интерактив. Капсулы индивидуально настраиваются на одного или нескольких пользователей, в зависимости от требований игры.