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«Оловянная звезда» — трейлер

Десятисерийная криминальная драма «Оловянная звезда» от продюсерской компании Sky Atlantic обзавелась первым трейлером. Главные роли в сериале исполняют Тим Рот («Обмани меня») и Кристина Хендрикс («Безумцы»).

Современный вестерн повествует о том, как бывший полицейский детектив Джим Уорт вместе с семьёй перебрался из Лондона в городок у Скалистых гор, чтобы возглавить местную полицию. После открытия неподалёку нефтеочистительного завода городок наводнили мигранты, спровоцировав рост проституции, наркоторговли и прочей преступности. Попытки Джима восстановить законность превратили его жизнь и жизнь его близких в ад, от которого некуда скрыться.

Сценарий написал Роуэн Жоффе («28 недель спустя»). Производственным процессом заправляет компания Kudos.

 
 
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