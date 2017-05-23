Студия Universal открыла «Тёмную вселенную»

Студия Universal наконец-то поняла, что словосочетание «расширенная вселенная с классическими монстрами из библиотеки студии Universal» чересчур громоздкое, поэтому серия фильмов (их ответ другим Расширенным Вселенным) будет называться «Тёмной вселенной» (Dark Universe).

Также официально подтвердили Джонни Деппа в роли Человека-невидимки и Хавьера Бардема в образе Монстра Франкенштейна. К слову, фильм режиссёра Билла Кондона «Невеста Франкенштейна» выйдет 14 февраля 2019 года. Имя актрисы, которая исполнит партию Невесты, будет анонсировано в ближайшее время.

Депп и Бардем присоединились к Тому Крузу (солдат удачи Ник Мортон), Расселу Кроу (доктор Генри Джекилл) и Софии Бутелла (Мумия).

Запуск «Тёмной вселенной состоится с выходом экшен-триллера «Мумия» — 8 июня 2017 года. Кино срежиссировал Алекс Куртцман. Доморощенные эксперты уже предсказывают фильму небольшие сборы, мол, зрительский интерес не на должном уровне. Ну, может быть, теперь, когда есть официальный позывной франчайза, публика проявит интерес.