Режиссёр двух последних Бондов может снять «Пиноккио»

Рекрутинг в армию студии Disney никогда не останавливается — оскароносный режиссёр Сэм Мендес только вступил в переговоры насчёт постановки фильма по мотивам классического диснеевского мультфильма «Пиноккио».

Финансовые показатели «Красавицы и чудовища», «Книги джунглей» и «Золушки» наглядно показывают — конвейер работает, как надо. Впереди: «Дамбо», «Король лев», «Русалочка», «Аладдин» и «Мулан». Миллиардов должно хватить на всех!

Кино расскажет о бревне, которое мечтает стать настоящим мальчиком. И отношениях между отцом и сыном. И последствиях вранья, сочинения историй и жизни в выдуманном мире. Видите, как всё серьезно.

Оригинал — экранизация сказки Карло Коллоди — вышел в 1940 году. Киноакадемия отметила это событие двумя наградами.

Ну осталось только тупо перечислить некоторые фильмы режиссёра: «Красота по-американски», «Проклятый путь», «007: Спектр» и «007: Координаты „Скайфолл“». И похвалить послужной список. А также задаться вопросом, зачем ему снимать художественную версию «Пиноккио»? Детям нужен пожизненный абонемент в Диснейленд?