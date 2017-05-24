Роланд Эммерих снимет кино про битву за Мидуэй

Официально подтверждено, что режиссёр Роланд Эммерих возьмётся за постановку фильма «Мидуэй». Кино, как несложно догадаться, расскажет правдивую историю битвы за Мидуэй во время Второй мировой. Да, Роланд теперь тоже в той фазе своей жизни, когда хочется снять что-нибудь великое по мотивам другого великого. Смекаете?

Сценарий написал Уэс Тук — сценарист и продюсер телевизионного сериала «Жан-Клод ван Джонсон».

Второго июня 1942 года, спустя шесть месяцев после Пёрл-Харбора, произошло крупное морское сражение в Тихом океане. Военно-морской флот США решительно и очень убедительно разнёс японскую флотилию. Японцы потеряли 248 самолётов и своих лучших пилотов, и уже не смогли восстановить силы до самого конца войны. Американскими войсками командовали адмиралы Честер Уильям Нимиц, Фрэнк Джек Флетчер и Рэймонд Спрюэнс.

Заранее просим дорогого Роланда: мистер Эммерих, не надо никаких гей-драм, пожалуйста. Пусть военные моряки яростно сражаются с врагом, а не переживают странные чувства, глядя на других людей в форме. Будем очень признательны.