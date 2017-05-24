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Даг Лайман больше не режиссёр «Тёмной вселенной»

Режиссёр Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна») решил незаметно покинуть экранизацию комикса «Тёмная вселенная» (также известную как «Тёмная лига справедливости»). Фактически, у мистера Лаймана теперь репутация серийного кидалы — до этого он сильно разочаровал фильм «Люди Икс: Гамбит», уйдя из-за отсутствия эмоциональной связи с персонажем.

В данном случае он предпочёл другое кино — фильм по мотивам романа Патрика Несса «Поступь хаоса».

Главные герои повествования «Тёмной вселенной» — такие, как Джон Константин, Затанна, Шейд, Мертвец и Демон Этриган — ведут паранормальные расследования и разбираются с мистическим злом, перед которым пасуют обыкновенные супергерои.

Ранее над проектом работал ещё один большой любитель сваливать в самое неподходящее время — Гильермо дель Торо. После себя он оставил сценарий и слухи про возможный кастинг.

Впрочем, студии Warner Bros. не привыкать терять главных постановщиков — там теперь тоже научены горьким опытом и умеют быстро находить замены. К тому же у фильма даже не было официальной даты выхода.

Ещё надо будет что-нибудь сделать с названием — возможно, откатить к предыдущей версии, «Тёмной лиге справедливости». Ведь «Тёмная вселенная» уже занята чудовищами от студии Universal.

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Темы
 
Тёмная вселенная
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