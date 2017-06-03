Приквел Life is Strange могут анонсировать на E3

Бывают в игровой индустрии слухи, являющиеся слухами разве что технически: да, официальное подтверждение мы ещё не получили, но косвенных фактов и утечек так много, что сомневаться в их реальности практически бессмысленно. И слух о разработке приквела Life is Strange — из таких.

Дело было так: сначала студия Idol Minds, известная разве что популярной физической аркадой Pain времён PS3, сменила название на Deck Nine Games и объявила о работе над новой игрой в успешном франчайзе, принадлежащем крупному издателю. Анонс обещали сделать на E3, но жители интернета — люди нетерпеливые, так что французский ресурс Gamekult порылся в глубинах сайта Deck Nine Games и нашёл там картинку с девушками, подозрительно похожими на героинь Life is Strange. Картинку быстренько удалили (вместе с сайтом), но это привычно никого не спасло. Ну а контрольным выстрелом стал слив арта и кадров из приквела через Imgur.

Нужен ли Life is Strange приквел — вопрос спорный, тем более что история из прошлого не предполагает ни весьма удобной механики отмотки времени, ни интересной многим игрокам романтической линии между Хлоей и Макс. Но как знать, вдруг команда из Deck Nine Games нашла способ сделать предысторию творения Dontnod Entertainment не менее увлекательной? Остаётся ждать E3 и надеяться на лучшее.