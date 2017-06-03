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«Урфин Джюс 2» — сиквел провального мультфильма, в который не верит даже продюсер

Продюсер Сергей Сельянов, из-под чьего крыла выходят бесконечные мультипликационные «Богатыри» и «Иваны Царевичи», а ещё такие отрыжки 3D-анимации, как «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» и «Носферату. Ужас ночи», на прошедшем вчера питчинге в Фонде кино попросил денег на сиквел мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

В волшебном мире Сельянова, где существует всего одна книга про титульного героя (нет, серьёзно — он на самом деле так думает), сразу вслед за «Урфином Джюсом» идёт не «Семь подземных королей» и даже не «Огненный бог Марранов», а «Урфин Джюс 2». Поэтому можете помахать ручкой замечательным романам Александра Волкова — в них, кажется, великий продюсер больше не испытывает нужды. Как, впрочем, и в нормальной анимации с красивым дизайном персонажей.

На первую часть студия «Мельница» потратила 350 миллионов рублей (хотя выглядела она дай бог на 100), но в прокате мультфильм собрал всего 200 млн, причём половина этих денег ушла кинотеатрам. На сиквел Сельянову нужны суммарно 380 миллионов (300 на бюджет и 80, видимо, на промо), а ожидания по сборам — почему-то уже 290 млн. И если вы сейчас безуспешно пытаетесь свести дебет с кредитом, оставьте это бессмысленное занятие. Гениальный продюсер подобную арифметику вертел на своём деревянном солдате и искренне считает, что его убытки должно компенсировать государство.

Что до самого мультфильма, то в нём появятся новые герои вроде школьного друга Элли по имени Тим, который, разумеется, безответно в неё влюблён, и Людоеда — того самого, из «Волшебника Изумрудного города». Видимо, лишние миллионы пойдут на создание их 3D-моделек. Созданием «Урфина Джюса 2» занимаются абсолютно те же люди, что делали первую часть, поэтому резкого скачка в качестве ждать нет смысла. Премьера назначена на 2019 год — не ждём, затаив дыхание.

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Урфин Джюс 2 Урфин Джюс и его деревянные солдаты
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