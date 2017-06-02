Кабельный канал TNT отказался от «Баек из склепа»

Запланированному в прошлом году 10-серийному ребуту культовой хоррор-антологии «Байки из склепа» на кабельном канале TNT не суждено воплотиться в жизнь. Проект, попавший под крыло М. Найта Шьямалана, должен был стать краеугольным камнем специального двухчасового тематического блока, посвящённого жанру ужасов. Однако урегулировать все вопросы, связанные с приобретением прав собственности на оригинальный комикс, лёгший в основу сериала, не получилось, что в итоге и привело к отказу канала от проекта. Место хоррор-блока займёт программный блок научной фантастики от Ридли Скотта.

Глава TNT Кевин Райли так описал неприятную ситуацию:

К сожалению, из-за крайне сложной схемы по передаче прав на экранизацию мы попросту увязли в юридической чехарде. На эту неразбериху было потрачено так много времени, что в итоге я сказал: «Слушайте, я не буду сидеть и ждать четыре года. Может быть, позже мы вернёмся к этому проекту, но сейчас у нас уже есть договорённость с Ридли Скоттом, который просто пышет творческим энтузиазмом.

Полная чёрного юмора антология ужасов «Байки из склепа» с её неизменным Хранителем, основанная на одноимённом сборнике комиксов 50-х годов, стартовала в 1989 году на кабельном канале HBO и продержалась в эфире семь сезонов, уйдя на покой в 1996-м.