Давид Диггс сыграет в пилоте телеремейка «Сквозь снег»

Звезда мюзикла «Гамильтон» Давид Диггс («Отжиг») возглавил актёрский состав телевизионного ремейка фантастического боевика «Сквозь снег» корейского режиссёра Пон Чжун Хо с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон в главных ролях. Проект находился в разработке больше года, когда кабельный канал TNT в прошлом ноябре, наконец, заказал съёмки пилотного эпизода.

События футуристического триллера разворачиваются спустя семь лет после того, как на Земле начался новый ледниковый период. Остатки человечества колесят на гигантском поезде сквозь снега по кругосветной железной дороге. Его пассажирам предстоит столкнуться с классовым разделением по вагонам, социальной несправедливостью и этическими вопросами выживания.

Персонаж Давида Диггса напоминает героя Криса Эванса в оригинальном фильме. Заключенный Лейтон Уэлл сводит концы с концами в самом хвосте состава, нюхает наркотики, состряпанные из промышленных отходов, держит ручных крыс в клетке и однажды становится невольным участником войны бедняков с богачами за лучшее будущее.

Режиссёрское кресло занял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Сценарий пилота написал шоураннер проекта Джош Фридман («Война миров»). Он же выступает исполнительным продюсером наравне с Марти Адельштейном, Бекки Клементс, а также авторами и продюсерами полнометражки о поезде в снегах. Производство берут на себя Tomorrow Studios, CJ Entertainment и Studio T.