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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Отражение: Первая волна» — сэйю
Постеры аниме «Отражение: Первая волна»

Официальный сайт анимационного сериала «Отражение: Первая волна» (The Reflection Wave One) объявил дату начала выхода — 22 июля, а также сэйю основных персонажей.

Сэйю
Иксон Щиничиро Мики Курц Вебер в «Стальной тревоге», Рой Мустанг в «Стальном алхимике»
Таинственный герой, всегда появляющийся неожиданно. Его возраст и прочие личные данные неизвестны. Он может скопировать сверхспособности другого Отражённого, если их телесный контакт продлится дольше трёх секунд, в результате чего он имеет обширное количество приёмов, которые может использовать в случае необходимости.
Йен Изетт/Ай-ГАЙ Сатощи Миками Слоан в «Дюрарара! 2: Понимание», Тео в «Гангсте»
Может использовать собственный голос для создания ударной звуковой волны. Носит модифицированную броню для усиления собственных способностей. Под маской скрывается известный рок-певец.
Элеанор Эвертс Мария Исе Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
Героиня, которая является специалистом в области компьютерной техники и сборе информации. Может телепортироваться на короткие дистанции. Сильно привязана к Иксону и пытается найти на него любую информацию, которую только может.
Лиза Ливингстон Сатоми Ханамура Канае Сумита в «5 сантиметров в секунду», Мирай Оносава в «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов»
Энергичная и любознательная девушка, мечтающая о небе. Инвалид, участвует в спринте на инвалидных колясках. В результате Отражения её любимая коляска получила способность трансформироваться в гигантского робота.

Авторы
Создатель оригинала Стэн Ли
Главный режиссёр Хирощи Нагахама «Цветы зла», «Мастер Мущи»
Режиссёр Коичиро Соотоме эпизоды «Мастера Мущи», «Имя мне — предательство»
Сценарист Ясуюки Сузуки «Наруто: Ураганные хроники», «Ю-Ги-О! Зеал»
Дизайнер персонажей Ясухико Умакощи «Грехи Касщерна», «Моя геройская академия»
Композитор Тревор Чарльз Торн
Студия Studio Deen

В мире сериала случилось некое глобальное событие, получившее название «Отражение», покрывшее мир чёрным дымом, лишившим мир солнечного света. Множество людей погибло в ходе этого инцидента — но у тех, кто выжил, начали проявляться сверхспособности. Их назвали Отражёнными: одни из этих людей стали героями, другие — злодеями. Но как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.

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Темы
 
Отражение: Первая волна (The Reflection)
 1 ноября 2015 годаОтражение Стэна Ли в аниме 5 ноября 2016 года«Отражение» — второй тизер и постер 25 марта«Отражение: Первая Волна» — авторский состав и дата выхода
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