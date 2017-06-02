«Отражение: Первая волна» — сэйю

Официальный сайт анимационного сериала «Отражение: Первая волна» (The Reflection Wave One) объявил дату начала выхода — 22 июля, а также сэйю основных персонажей.
|
Сэйю
|Иксон
|Щиничиро Мики
|Курц Вебер в «Стальной тревоге», Рой Мустанг в «Стальном алхимике»
|Таинственный герой, всегда появляющийся неожиданно. Его возраст и прочие личные данные неизвестны. Он может скопировать сверхспособности другого Отражённого, если их телесный контакт продлится дольше трёх секунд, в результате чего он имеет обширное количество приёмов, которые может использовать в случае необходимости.
|Йен Изетт/Ай-ГАЙ
|Сатощи Миками
|Слоан в «Дюрарара! 2: Понимание», Тео в «Гангсте»
|Может использовать собственный голос для создания ударной звуковой волны. Носит модифицированную броню для усиления собственных способностей. Под маской скрывается известный рок-певец.
|Элеанор Эвертс
|Мария Исе
|Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
|Героиня, которая является специалистом в области компьютерной техники и сборе информации. Может телепортироваться на короткие дистанции. Сильно привязана к Иксону и пытается найти на него любую информацию, которую только может.
|Лиза Ливингстон
|Сатоми Ханамура
|Канае Сумита в «5 сантиметров в секунду», Мирай Оносава в «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов»
|Энергичная и любознательная девушка, мечтающая о небе. Инвалид, участвует в спринте на инвалидных колясках. В результате Отражения её любимая коляска получила способность трансформироваться в гигантского робота.
|
Авторы
|Создатель оригинала
|Стэн Ли
|Главный режиссёр
|Хирощи Нагахама
|«Цветы зла», «Мастер Мущи»
|Режиссёр
|Коичиро Соотоме
|эпизоды «Мастера Мущи», «Имя мне — предательство»
|Сценарист
|Ясуюки Сузуки
|«Наруто: Ураганные хроники», «Ю-Ги-О! Зеал»
|Дизайнер персонажей
|Ясухико Умакощи
|«Грехи Касщерна», «Моя геройская академия»
|Композитор
|Тревор Чарльз Торн
|Студия
|Studio Deen
В мире сериала случилось некое глобальное событие, получившее название «Отражение», покрывшее мир чёрным дымом, лишившим мир солнечного света. Множество людей погибло в ходе этого инцидента — но у тех, кто выжил, начали проявляться сверхспособности. Их назвали Отражёнными: одни из этих людей стали героями, другие — злодеями. Но как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.