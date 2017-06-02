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«Проповедник» — трейлер второго сезона экранизации культового комикса

В дополнение к опубликованным ранее кадрам, постерам и промо-роликам второй сезон «Проповедника» обзавёлся трейлером.

Экранизация одноимённого культового комикса от Vertigo рассказывает о техасском проповеднике Джесси Кастере (Доминик Купер), в которого вселилась могущественная сущность Генезис, наделившая его властью над людьми. Когда в родное захолустье Кастера прибывают его бывшая любовь Тюлип (Рут Негга), вампир-ирландец Кэссиди (Джозеф Гилган) и пара странных бессмертных парней, дела в городке принимают крутой оборот.

В 13-серийном втором сезоне «Проповедника», повествующем о дорожном приключении Джесси, Тюлип и Кэссиди, отправившихся искать сбежавшего Бога, наряду с Купером, Негга и Гилганом снимутся Ноа Тейлор, Пип Торренс, Джули Энн Эмери, Малкольм Барретт, Рональд Гаттман, Джастин Прентис, Грэм Мактавиш и другие.

Шоураннером сериала выступает Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»). В исполнительных продюсерах — создатели проекта и режиссёры пилотного эпизода Сет Роген и Эван Голдберг. Производственный процесс контролируют Sony TV И AMC Studios.

Второй сезон сериала «Проповедник» стартует на канале AMC 25 июня.

 
 
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Видео Проповедник
 16 мая«Проповедник» — второй тизер второго сезона 8 мая«Проповедник» — постеры второго сезона 3 апреля«Проповедник» — тизер
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