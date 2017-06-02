«Легенда о Гранкресте» — авторы и сэйю

На официальном сайте аниме-адаптации ранобэ «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki) за авторством Рю Мизуно («Хроники войн острова Лодосс»), появилась информация об авторском составе и сэйю для нового фэнтезийного сериала.
Действие сериала развернётся на континенте, где царит хаос. Хаос порождает беды, однако правители континента обладают силой «Креста», священными печатями, способными обуздать хаос и защитить их подданных. Однако, прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, правители отбросили свою миссию по умиротворению хаоса и начали сражаться друг с другом за власть и «Кресты». Главными героями являются Силка, одинокая магичка, презирающая правителей за отказ от священной миссии, и странствующий рыцарь Тео, отправившийся в путешествие, дабы стать сильнее и однажды освободить свою родную деревню из-под тиранического гнёта. Силка и Тео приносят нерушимую клятву господина и вассала и работают вместе, дабы преобразить континент, охваченный хаосом и войнами.
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Авторы
|Режиссёр
|Мамору Хатакеяма
|«Комические рассказы эпохи Сёва», «Санкареа»
|Сценаристы
|Щунсаку Яно и Рю Мизуно
|автор оригинала
|Дизайнер персонажей
|Хирощи Яку
|режиссёр анимации в «Школе-тюрьме»
|Композитор
|Юго Канно
|«Адзин», «Могучая Бёрди»
|Студия
|A-1 Pictures
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Сэйю
|Тео Корнео
|Кентаро Кумагаи
|Астон Алтланд в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови», Цубаса Канеко в «Луна прекрасна»
|Силка Мелтис
|Акари Китоя
|Хироми Сугита в «Городе, в котором нет только меня», Ёнага Хинаги в «Алисе и Дзоуроку»
Сериал стартует в зимнем сезоне 2018-го.