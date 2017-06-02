«Легенда о Гранкресте» — авторы и сэйю

На официальном сайте аниме-адаптации ранобэ «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki) за авторством Рю Мизуно («Хроники войн острова Лодосс»), появилась информация об авторском составе и сэйю для нового фэнтезийного сериала.

Действие сериала развернётся на континенте, где царит хаос. Хаос порождает беды, однако правители континента обладают силой «Креста», священными печатями, способными обуздать хаос и защитить их подданных. Однако, прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, правители отбросили свою миссию по умиротворению хаоса и начали сражаться друг с другом за власть и «Кресты». Главными героями являются Силка, одинокая магичка, презирающая правителей за отказ от священной миссии, и странствующий рыцарь Тео, отправившийся в путешествие, дабы стать сильнее и однажды освободить свою родную деревню из-под тиранического гнёта. Силка и Тео приносят нерушимую клятву господина и вассала и работают вместе, дабы преобразить континент, охваченный хаосом и войнами.

Авторы Режиссёр Мамору Хатакеяма «Комические рассказы эпохи Сёва», «Санкареа» Сценаристы Щунсаку Яно и Рю Мизуно автор оригинала Дизайнер персонажей Хирощи Яку режиссёр анимации в «Школе-тюрьме» Композитор Юго Канно «Адзин», «Могучая Бёрди» Студия A-1 Pictures

Сериал стартует в зимнем сезоне 2018-го.