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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Легенда о Гранкресте» — авторы и сэйю
Промо-арт аниме «Легенда о Гранкресте»

На официальном сайте аниме-адаптации ранобэ «Легенда о Гранкресте» (Grancrest Senki) за авторством Рю Мизуно («Хроники войн острова Лодосс»), появилась информация об авторском составе и сэйю для нового фэнтезийного сериала.

Действие сериала развернётся на континенте, где царит хаос. Хаос порождает беды, однако правители континента обладают силой «Креста», священными печатями, способными обуздать хаос и защитить их подданных. Однако, прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, правители отбросили свою миссию по умиротворению хаоса и начали сражаться друг с другом за власть и «Кресты». Главными героями являются Силка, одинокая магичка, презирающая правителей за отказ от священной миссии, и странствующий рыцарь Тео, отправившийся в путешествие, дабы стать сильнее и однажды освободить свою родную деревню из-под тиранического гнёта. Силка и Тео приносят нерушимую клятву господина и вассала и работают вместе, дабы преобразить континент, охваченный хаосом и войнами.

Авторы
Режиссёр Мамору Хатакеяма «Комические рассказы эпохи Сёва», «Санкареа»
Сценаристы Щунсаку Яно и Рю Мизуно автор оригинала
Дизайнер персонажей Хирощи Яку режиссёр анимации в «Школе-тюрьме»
Композитор Юго Канно «Адзин», «Могучая Бёрди»
Студия A-1 Pictures

Сэйю
Тео Корнео Кентаро Кумагаи Астон Алтланд в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови», Цубаса Канеко в «Луна прекрасна»
Силка Мелтис Акари Китоя Хироми Сугита в «Городе, в котором нет только меня», Ёнага Хинаги в «Алисе и Дзоуроку»

Сериал стартует в зимнем сезоне 2018-го.

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Легенда о Гранкресте (Grancrest Senki)
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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