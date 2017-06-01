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ИГРЫ
 
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Extinction — анонс эпичного экшена

Студия Iron Galaxy, до недавнего времени довольствовавшаяся небольшими игрушками, помощью в портировании чужих произведений и разработкой новых бойцов для Killer Instinct, анонсировала свой первый самостоятельный полновесный проект — фэнтезийный экшен Extinction.

Продолжительная сюжетная кампания взвалит на игроков роль последнего Часового — воина, чьи навыки позволяют ему крошить в капусту не только мелкую монстрячину, но и здоровенных огров с раздражающими навыками регенерации.

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Кадры из игры Extinction

Игрокам предстоит сразить как пятерых таких гигантов, так и орды их мелких подчинённых, носясь не только по земле, но и по стенам окружающих зданий. Но бегать лучше осторожно: все локации обещают сделать полностью разрушаемыми, так что взмах гигантской дубины вполне может обрушить как героя, так и здание, по которому он карабкался.

Выйдет «Атака на зелёного титана» в начале 2018 года и будет стоить $60. Платформы — PC, PS4 и Xbox One. А пока предлагаем вашему вниманию довольно-таки зрелищный CG-трейлер:

 
 
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Видео Extinction (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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