Заявлена экранизация романа «КваZи» от автора «Ночного дозора»

Благодаря Фонду кино стало известно, что готовится экранизация романа Сергея Лукьяненко «КваZи» про зомби-апокалипсис с отечественной спецификой (заражение начинается с палёной водки! На самом деле нет).

Сюжет рассказывает, что превращение в зомбятину — всего лишь первый этап, позже зомби эволюционирует в кваZи — разумное существо, с которым уже можно иметь дело. В центре повествования детективное расследование двух персонажей — человека и уже не совсем. Налицо стандартный киношный приём под названием «нетипичные напарники»: человек и орк, человек и инопланетянин, человек и женщина.

Авторы хотят продемонстрировать Москву спустя десять лет после войны людей с зомби. Стало быть, гарантирована доза постапокалиптики.

На производство собираются потратить 200 млн рублей, в планах — создание франчайза (Лукьяненко тоже любит писать продолжения).

Режиссирует триллер (а это больше всего похоже на триллер) Александр Войтинский («Призрак», «Чёрная молния»). Продюсеры надеются собрать в прокате не менее 450 млн рублей. К слову, примерно столько же, только очень давно, заработал «Ночной дозор» — 465 млн. Вполне реалистичный эстимейт, а то наше кино слабо представляет, что делать с зомби-фильмами (не считая «Zомби каникул»).