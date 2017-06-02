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Netflix оставил сериал «Восьмое чувство» без третьего сезона

Руководство потокового сервиса Netflix, невзирая не недавние слова главы Рида Хастингса о том, что риска и экспериментов в работе с оригинальным контентом должно быть больше, рассудило, что с прогрессивными идеями не-братьев Вачовски всё-таки пора завязывать, и отказало сериалу «Восьмое чувство» в третьем сезоне.

Научно-фантастический триллер, не преминувший оплакать тяжкую судьбу индивидов с альтернативным взглядом на межполовые отношения, повествует о группе людей, проживающих в разных частях света, но связанных единым разумом. Объединившись, главные герои учатся жить в новой для себя реальности и защищать друг друга, чтобы победить в противостоянии с врагами.

В сериале снимались Тина Десай, Таппенс Мидлтон, Брайан Джей Смит, Тоби Онвумере, Мигель Анхель Сильвестре, Макс Римельт, Пэ Ду На и Джейми Клейтон.

Создателями «Восьмого чувства» являются бывшие братья Вачовски и Джозеф Майкл Стражински («Вавилон 5»). Все трое наряду с Грантом Хиллом («V значит Вендетта») числятся исполнительными продюсерами сериала.

Впрочем, противоречий в высказывании основателя Netflix нет. На днях в интервью каналу CNBC Хастингс объяснил, что сервису, нынче обладающему большим количеством рейтинговых хитов собственного производства, необходимо стремиться к расширению линейки закрытых проектов, отсеивать менее конкурентоспособные. Это позволит увеличить число высококачественных оригинальных сериалов и продолжать творческие эксперименты. Оставшись без третьего сезона, сериал «Восьмое чувство» составил компанию ранее закрытым проектам «Отжиг» (после первого сезона), «Марко Поло» (после второго сезона) и «Родословная» (после третьего сезона).

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