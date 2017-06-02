«Физрук спасает Россию» — полнометражное продолжение сериала выйдет в 2018 году

Компания «Централ Партнершип» представила на только что прошедшей защите кинопроектов в Фонде кино комедийный боевик «Физрук спасает Россию» — полнометражный сиквел угадайте какого сериала.

В режиссёрском кресле сидит Егор Баранов, к оригинальному «Физруку» отношения не имевший, но поставивший такие фильмы, как «Соловей-Разбойник» и «Иерей-сан. Исповедь самурая». Первый заработал в отечественном прокате нестыдные для 2012 года 164 миллиона, второй — очень стыдные 11 миллионов.

Но у полнометражного «Физрука», конечно, шансов на успех куда больше — продюсеры заявили, что планируют собрать порядка 650 миллионов. Чем, правда, вызвали некоторое удивление экспертов (производственный и рекламный бюджеты составляют 390 млн, то бишь проект получается не окупаемым) и породили новое бессмертное высказывание за авторством Фёдора Бондарчука: «Да заявите лярд — и всё будет нормально».

Сценарий фильма напишут Константин Майер и Александр Белов, работающие над сериалом (в том числе и над ещё не появившимся четвёртым сезоном). Предполагается, что «Физрук спасает Россию» выйдет в 2018 году и сюжетно подвяжется к Чемпионату мира по футболу: главный герой — бывший бандит Фома в исполнении Дмитрия Нагиева — будет спасать нашу страну и чуть ли не целый мир от какого-то ужасного злодея. Что ж, хоть какое-то развлечение в 2018-м — не на футбол же идти, ей-богу.