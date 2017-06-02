В кино вас ожидает «Трезвый водитель»

Новое творение производственной конторы Yellow, Black & White — романтическая комедия с элементами форсажа «Трезвый водитель». Ленту снимает Резо Гигинеишвили («Жара», «Любовь с акцентом»), так что есть основания попросить подышать в трубочку.

Главный герой — водитель, который развозит по Москве бухую публику. Каким-то образом ему попадается вполне трезвая, привлекательная и богатая клиентка — тогда протагонист решает представиться сыном обеспеченных родителей. Дальше — виды ночной Москвы, романтика и пьяные пассажиры. Киношники ориентируются на «Красотку» и серию французских фильмов «Такси».

Съёмки должны начаться этим летом, на бюджет просят 80 млн и планируют заработать 250 млн (идут по краю! Великолепные мерзавцы).

Хорошо бы увидеть в главной роли Джейсона Стэйтема, но придётся довольствоваться Александром Палем (чтобы заполнять региональные кинотеатры).

Проект не поддерживают сервисы вроде «Яндекс.Такси» или Uber. Интересно, почему?