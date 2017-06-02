Брендан Фрейзер влился в актёрский состав «Доверия» от Дэнни Бойла

Брендан Фрейзер («Мумия», «Любовники») составит компанию Дональду Сазерленду и Хилари Суонк в сатирической драме Дэнни Бойла «Доверие» на кабельном канале FX.

Мини-сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1973 году в Риме. Похитители потребовали за внука нефтяного магната Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд) — юного Джона Пола Гетти III — многомиллионный выкуп. Однако к их большому удивлению, кроме его матери (Хилари Суонк), никому не было до парнишки никакого дела: ни его отцу-наркоману, ни богатейшему деду. Брендану Фрейзеру досталась роль эксцентричного частного детектива Джеймса Флетчера Чейза, работающего на Жана Поля Гетти и мастерски устраивающего сомнительные дела своего босса.

Дэнни Бойл возглавит съёмки 10-серийного проекта в качестве режиссёра и исполнительного продюсера наряду со сценаристом Саймоном Бофоем («127 часов») и Кристианом Колсоном. Производственный процесс курируют FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Премьера назначена на январь 2018 года.