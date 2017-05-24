«Штамм» — трейлер четвёртого сезона

Кабельный канал FX опубликовал трейлер четвёртого сезона «Штамма». Вампирский триллер по одноимённой трилогии Гильермо дель Торо и Чака Хогана вернётся в телеэфир 16 июля.

События заключительного сезона развернутся через девять месяцев после произошедшего в финале третьего сезона. Штаты переживают ядерную зиму, и стригои, пользуясь отсутствием солнечного света захватили власть над человечеством. У остатков выживших после взрыва выбор небольшой — сотрудничать с кровососами или погибнуть. Главным героям предстоит пожертвовать всем, чтобы без гарантии на успех свергнуть воцарившегося в мире Мастера.

В четвёртом сезоне сериала «Штамм» к своим ролям вернутся Кори Столл, Дэвид Брэдли, Джонатан Хайд, Кевин Дюран, Руперт Пенри-Джонс, Рута Гедминтас, Мигель Гомес, Рихард Заммель и Макс Чарльз.

Шоураннером и главным сценаристом сериала выступает Карлтон Кьюз («Мотель Бейтсов»). Производственный процесс на контроле у FX Productions.