 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Почём Сапковский «Ведьмака» продавал «Супергерои DC против Орлиного когтя» — анонс и трейлер Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Xbox Live Gold и PS Plus: игры июня 2017

На днях Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за июнь 2017, а потом ещё объявила о проведении заслуживающей упоминания акции. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были привычно обнародованы ещё раньше, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.

Игры в PS Plus: июнь 2017

Игры с Xbox Live Gold: июнь 2017

В июне 2017-го PS Plus станет особо выгоден тем, кто его только-только собирается купить, ведь с 12-месячной подпиской Sony будет раздавать полную версию сетевого шутера Star Wars Battlefront со всеми дополнениями. Остальным владельцам PS4 тоже наверняка найдётся что скачать, будь то очередная индюшка, о которой мы впервые слышим, или упущенная раньше Life is Strange.

Xbox Live Gold же обходится почти без инди и, если считать по КПД, делает конкурентов подчистую: проходить последнюю классическую RPG от BioWare и две фирменных песочницы Ubisoft можно долго. Большинство заинтересованных игроков это уже давно сделало, правда, но всё-таки в этом и фишка данных подписок — в возможности получить в коллекцию когда-то упущенную игру-блокбастер.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Почему новые «Звёздные войны» получились именно такими, какими получились
 
The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Номинанты церемонии The Game Awards 2015

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 85
 
Кино Постеры фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Анонс второго трейлера фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Трейлер фильма «Легенда»
 
Кино Крис Хемсворт не Охотник за привидениями
 
Кино Тизер фильма «Ночные стражи»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика