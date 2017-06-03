На днях Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за июнь 2017, а потом ещё объявила о проведении заслуживающей упоминания акции. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были привычно обнародованы ещё раньше, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.

Игры в PS Plus: июнь 2017

Star Wars Battlefront при покупке годовой подписки (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Life is Strange (PS4)

Neon Chrome (PS4, PS Vita)

Spy Chameleon (PS4, PS Vita)

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5 (PS3)

Игры с Xbox Live Gold: июнь 2017

Пак карт для Phantom Dust (Xbox One)

Speedrunners (Xbox One)

Watch Dogs (Xbox One)

Assassin’s Creed III (Xbox 360 и Xbox One)

Dragon Age Origins (Xbox 360 и Xbox One)

В июне 2017-го PS Plus станет особо выгоден тем, кто его только-только собирается купить, ведь с 12-месячной подпиской Sony будет раздавать полную версию сетевого шутера Star Wars Battlefront со всеми дополнениями. Остальным владельцам PS4 тоже наверняка найдётся что скачать, будь то очередная индюшка, о которой мы впервые слышим, или упущенная раньше Life is Strange.

Xbox Live Gold же обходится почти без инди и, если считать по КПД, делает конкурентов подчистую: проходить последнюю классическую RPG от BioWare и две фирменных песочницы Ubisoft можно долго. Большинство заинтересованных игроков это уже давно сделало, правда, но всё-таки в этом и фишка данных подписок — в возможности получить в коллекцию когда-то упущенную игру-блокбастер.