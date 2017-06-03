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КИНО
 
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Режиссёр «Непобедимого» снимет сказку «Конёк-Горбунок»

Компания «СТВ» Сергея Сельянова — фабрика по производству задолбавших всех мультипликационных «Богатырей», которые рано или поздно отправятся в ад (в прямом или в сюжетном смысле), побалует зрителей сказочным фильмом «Конёк-Горбунок», частичной экранизацией сказки в стихах Петра Ершова (стихи вроде будут, но немного, чтобы не перегружать зрителя).

Главные рулевые проекта: режиссёр Олег Погодин и Александр Горохов — представитель компании спецэффектов CG-Factory. Мистер Погодин в 2008 году снял замечательный экшен-фильм «Непобедимый», а CG-Factory отметилась в таких картинах, как «Время первых», «Викинг», «Экипаж», «Хардкор» и «Метро».

Съёмки должны начаться в 2018 году, а премьера состояться только в 2020-м.

Главный постановщик считает «Конька-горбунка» личным вызовом, поскольку многие задумки ещё ни разу не воплощались в отечественном кинематографе. Ведь придётся создавать сложных компьютерных персонажей (Конька, Жар-Птицу, Чудо-юдо Рыбу-кита), которые будут активно взаимодействовать с настоящими актёрами.

Для запуска художественной картине сейчас необходимо 100 млн, а общий бюджет может составить 600 млн.

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Конёк-Горбунок
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