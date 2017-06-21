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Hitman — демоверсия и скидка

Как вы знаете, студия IO Interactive отправилась на вольные хлеба, прихватив с собой права на франчайз Hitman. И на свободе, конечно, хорошо, но голодно, так что родителям Агента 47 срочно нужны деньги. А как привлечь новых покупателей к игре, которая находится на рынке уже больше года? Халявой и скидками, само собой!

Отныне пара небольших, но всё равно насыщенных тренировочных миссий нового Hitman доступна всем желающим. В приличном обществе это называется демоверсией, но из лексикона изрядной части разработчиков данное слово давно исчезло, так что теперь это «Бесплатный доступ к началу игры».

Зато разработчики не забыли, что такое скидки, поэтому сейчас первый сезон Hitman можно приобрести за треть обычной стоимости (в Steam точно, но схожие скидки должны действовать и на консолях). Если вы когда-нибудь думали: «Хорошо бы поддержать рублём разработчиков, но вот убившему Deus Ex издателю отстёгивать не хочется совершенно», то сейчас самое время. Успевайте, пока не началась летняя Steam-распродажа и ваши кошельки не опустели.

 
 
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Видео Hitman (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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