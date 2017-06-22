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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Восхождение Героя Щита»

Издательство Media Factory объявило о производстве аниме по ранобэ Анеко Юсаги «Восхождение Героя Щита» (Tate no Yuusha no Nariagari).

Иватани Наофуми вместе с тремя другими людьми был призван в параллельный мир, чтобы стать его Героем. Получив в руки легендарный щит, он отправляется в путешествие, но не имея ни опыта, ни харизмы, он остаётся лишь с одной прекрасной спутницей, которая предаёт его на третий день. В результате он оказывается ограбленным и обвинённым в изнасиловании, сильные мира сего становятся его врагами, а сам неудачливый «Герой» теряет веру в людей, но исполняется гневом и желанием отомстить.

Кстати, мангу по этому ранобэ в России выпускает издательство XL Media.

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Восхождение Героя Щита (Tate no Yuusha no Nariagari)
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