Наконец была объявлена точная дата выхода дополнения «Возвращение некроманта» к Diablo III: Reaper of Souls. Кому-то вроде нас может показаться странной идея платить 800 рублей за одного персонажа (и горстку сопутствующего контента) к игре трёхлетней давности (и это если считать от Reaper of Souls, а не от оригинальной Diablo III), но судить потенциальных покупателей — не наша забота. Наша забота — предоставить им информацию.

Итак, дата выхода «Возвращения некроманта» для Diablo III: Reaper of Souls — 27 июня. В комплект войдёт не только соответствующий класс персонажа, но и следующие приятные бонусы:

новый небоевой питомец;

пара декоративных крыльев;

эмблема, флаг и форма знамени в стиле некроманта;

рамка для портрета в стиле некроманта;

флаг;

две дополнительные ячейки персонажа;

две дополнительные вкладки тайника (только в версии для PC).

А ещё, если у вас до сих пор нет консольной версии Diablo III, то за 2000 рублей вы сможете приобрести сборник Diablo III: Eternal Collection, содержащий как Reaper of Souls, так и «Возвращения некроманта».