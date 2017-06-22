 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Uncharted 2: Among Thieves «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода Мартин Фриман готовит сериал по «Потерянному раю» Джона Мильтона Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода Новости игр — лучшее за неделю
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Diablo III: Reaper of Souls — дата выхода дополнения «Возвращение некроманта»

Наконец была объявлена точная дата выхода дополнения «Возвращение некроманта» к Diablo III: Reaper of Souls. Кому-то вроде нас может показаться странной идея платить 800 рублей за одного персонажа (и горстку сопутствующего контента) к игре трёхлетней давности (и это если считать от Reaper of Souls, а не от оригинальной Diablo III), но судить потенциальных покупателей — не наша забота. Наша забота — предоставить им информацию.

Итак, дата выхода «Возвращения некроманта» для Diablo III: Reaper of Souls — 27 июня. В комплект войдёт не только соответствующий класс персонажа, но и следующие приятные бонусы:

  • новый небоевой питомец;
  • пара декоративных крыльев;
  • эмблема, флаг и форма знамени в стиле некроманта;
  • рамка для портрета в стиле некроманта;
  • флаг;
  • две дополнительные ячейки персонажа;
  • две дополнительные вкладки тайника (только в версии для PC).

А ещё, если у вас до сих пор нет консольной версии Diablo III, то за 2000 рублей вы сможете приобрести сборник Diablo III: Eternal Collection, содержащий как Reaper of Souls, так и «Возвращения некроманта».

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Diablo III: Reaper of Souls (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер и анонс игры Diablo 3: Reaper of Souls
 
Ремейк оригинальной Diablo выпустят в виде дополнения к Diablo 3
 
Пора играть в Diablo III

Тоже интересно

 
Кино Детсадовский Терминатор
 
Кино Второй международный трейлер фильма «Охотники за привидениями»
 
Кино «Прибытие» — постеры
 
Кино Постер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 224: В уши, лицо и так далее
 
Номинанты церемонии The Game Awards 2015
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика