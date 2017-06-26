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«Дайв» — третий трейлер

К касту сериала «Дайв» (DIVE!!) присоединились Рина Хидака (Эндзю в «Чёрной пуле»), Кацуюки Конищи (Камина в «Гуррен-Лаганне») и Ватару Хатано (Мурасаки в «Хаматоре»), которые озвучат Миу Номуру (девушка Томоки, которая призналась ему в чувствах ещё в первом классе средней школы), Кейске Фудзитани (отец Ёичи, тренер КПВМ, бывший прыгун-олимпиец) и Чикару Ощиму (жизнерадостный и увлечённый тренер КПВМ).

Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.

 
 
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Видео Дайв (DIVE!!)
 16 декабря 2016 годаАнонс аниме «Дайв» 25 мая«Дайв» — сэйю и первый трейлер 16 июня«Дайв» — второй трейлер
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