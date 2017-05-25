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АНИМЕ
 
Первоисточники: www.animenewsnetwork.comdengekionline.comwww.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Дайв» — сэйю и первый трейлер

Сайт Dengeki раскрыл имена сэйю, которые будут трудиться над телевизионной экранизацией серии новелл Это Мори «Дайв» (DIVE!!), стартующей 6 июля в блоке Noitamina.

Сэйю
Томоки Сакаи Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
Молодой прыгун со скрытыми талантами.
Ёичи Фудзитани Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
Сын двух бывших прыгунов, троекратный победитель первенства средних школ.
Щибуки Окицу Юичи Накамура Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
«Одинокий волк», который прыгал в море со скал возле Тугару на севере Японии.
Каёко Асаки Каори Назука Эврика в «Эврике Семь», Наналли Ламперуж в «Коде Гиасс»
Тренер, которая меняет их судьбы.
Рё Оохиро Рёта Осака Мао Садао в «Сатане за работой!», Миклео в «Сказаниях Зестирии: Крест»
Задаёт настроение в команде
Рейдзи Маруяма Коуки Учияма Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»
Хладнокровный член клуба, склонный к точному анализу.
Сачия Ёщида Юске Кобаящи Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Ацухико Ямада Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
По прозвищу Мизинчик. Его фишка — хитрые и запутанные прыжки.

Авторы
Режиссёр Каору Судзуки «Пупипо»
Сценарист Тоуко Мачида «Эндрайд», «Хаматора», «Слёзы Тиары»
Автор оригинального дизайна персонажей Судзухито Ясуда «Дюрарара», «Квартет Сакуры»
Дизайнер персонажей Мияко Яцу «Чу-Бра!!»
Композитор Юуки Хаящи «Смертельный парад», «Волейбол», «Моя геройская академия»
Студия Zero-G

Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.

 
 
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Видео Дайв (DIVE!!)
 16 декабря 2016 годаАнонс аниме «Дайв»
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