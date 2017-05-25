«Дайв» — сэйю и первый трейлер

Сайт Dengeki раскрыл имена сэйю, которые будут трудиться над телевизионной экранизацией серии новелл Это Мори «Дайв» (DIVE!!), стартующей 6 июля в блоке Noitamina.

Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.