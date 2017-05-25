«Дайв» — сэйю и первый трейлер

Сайт Dengeki раскрыл имена сэйю, которые будут трудиться над телевизионной экранизацией серии новелл Это Мори «Дайв» (DIVE!!), стартующей 6 июля в блоке Noitamina.
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Сэйю
|Томоки Сакаи
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
|Молодой прыгун со скрытыми талантами.
|Ёичи Фудзитани
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
|Сын двух бывших прыгунов, троекратный победитель первенства средних школ.
|Щибуки Окицу
|Юичи Накамура
|Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
|«Одинокий волк», который прыгал в море со скал возле Тугару на севере Японии.
|Каёко Асаки
|Каори Назука
|Эврика в «Эврике Семь», Наналли Ламперуж в «Коде Гиасс»
|Тренер, которая меняет их судьбы.
|Рё Оохиро
|Рёта Осака
|Мао Садао в «Сатане за работой!», Миклео в «Сказаниях Зестирии: Крест»
|Задаёт настроение в команде
|Рейдзи Маруяма
|Коуки Учияма
|Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»
|Хладнокровный член клуба, склонный к точному анализу.
|Сачия Ёщида
|Юске Кобаящи
|Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Ацухико Ямада
|Томоказу Сугита
|Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
|По прозвищу Мизинчик. Его фишка — хитрые и запутанные прыжки.
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Авторы
|Режиссёр
|Каору Судзуки
|«Пупипо»
|Сценарист
|Тоуко Мачида
|«Эндрайд», «Хаматора», «Слёзы Тиары»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Судзухито Ясуда
|«Дюрарара», «Квартет Сакуры»
|Дизайнер персонажей
|Мияко Яцу
|«Чу-Бра!!»
|Композитор
|Юуки Хаящи
|«Смертельный парад», «Волейбол», «Моя геройская академия»
|Студия
|Zero-G
Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.