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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Китайская компания вкладывает $ 50 млн в три отечественных фильма

Фирма Алексея Петрухина Russian Film Group наглядно показала, как нужно добывать иностранные инвестиции. Необходимо заключать стратегические партнёрства с китайскими компаниями (такими, как Yangtze).

Yangtze вложится в производство и прокат трёх фильмов в России и Китае. С их стороны поступит $ 50 млн, со стороны Russian Film Group — «несколько меньше».

Сейчас готовится к выходу художественная картина «Путешествие в Китай. Тайна Железной маски» с участием Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и Джейсона Флеминга. Сиквел «Вия» расскажет, как знакомый нам по первой части английский исследователь по поручению Петра Первого отправляется на восточные границы России для составления карт.

Заявленный производственный бюджет фэнтези-триллера — $ 48 млн. «Вий» вышел в 2014 году и собрал в домашнем прокате 1,19 млрд рублей.

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