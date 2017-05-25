«Счастье, которое принёс кот» — анонс и первый эпизод

Компания розничной торговли Marui Group решила прорекламировать себя, создав серию анимешных промо-роликов под названием «Счастье, которое принёс кот» (Neko ga Kureta Marui Shiawase). Серия будет состоят из четырёх эпизодов («Работа», «Любовь», «Хобби» и «Семья»), повествующих о разных сторонах жизни главной героини Мари Хиракуры, уже больше десяти лет работающей на Marui Group.

А вот и первый эпизод («Работа»), длящийся всего полминуты: