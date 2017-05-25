«Счастье, которое принёс кот» — анонс и первый эпизод

Компания розничной торговли Marui Group решила прорекламировать себя, создав серию анимешных промо-роликов под названием «Счастье, которое принёс кот» (Neko ga Kureta Marui Shiawase). Серия будет состоят из четырёх эпизодов («Работа», «Любовь», «Хобби» и «Семья»), повествующих о разных сторонах жизни главной героини Мари Хиракуры, уже больше десяти лет работающей на Marui Group.
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Сэйю
|Мари Хиракура
|Майя Учида
|Ики Хиёри в «Норагами», Хадзиме Ичиносэ в «Гачамэне: Толпах»
|Ои-сан
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Мики Ёщимото
|Щука Сайто
|Ё Ватанабе в «Любви вживую: Солнечном свете»
|Щинго Такеда
|Томоказу Сугита
|Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо», Саката Гинтоки в «Гинтаме»
|Лала Хиракура
|Юу Серизава
|Тенма Ичинотани в «Жучином магистрате», Мирей Минами «ПриПаре»
|Лула Хиракура
|Марика Коно
|Нему Эммот в «Верховном владыке», Ханаби Тенка в «Пинг-понге и девушках»
|Юма Сузуки
|Томоказу Сугита
|Макио Накано
|Щунсуке Такеучи
|Арчер красных в «Судьбе: Апокрифе», Кётани Кентаро в «Волейболе»
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Авторы
|Режиссёр
|Рётаро Макихара
|«Хал»
|Сценарист
|Деко Акао
|«Норагами», «Весёлый дайвинг»
|Дизайнер персонажей
|Эн Морикума
|Композитор
|Ёщихиро Ике
|«Тигр и Кролик», «Богиня-школьница»
|Студия
|Yokohama Animation Lab
А вот и первый эпизод («Работа»), длящийся всего полминуты: