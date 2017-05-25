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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Счастье, которое принёс кот» — анонс и первый эпизод

Компания розничной торговли Marui Group решила прорекламировать себя, создав серию анимешных промо-роликов под названием «Счастье, которое принёс кот» (Neko ga Kureta Marui Shiawase). Серия будет состоят из четырёх эпизодов («Работа», «Любовь», «Хобби» и «Семья»), повествующих о разных сторонах жизни главной героини Мари Хиракуры, уже больше десяти лет работающей на Marui Group.

Сэйю
Мари Хиракура Майя Учида Ики Хиёри в «Норагами», Хадзиме Ичиносэ в «Гачамэне: Толпах»
Ои-сан Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Мики Ёщимото Щука Сайто Ё Ватанабе в «Любви вживую: Солнечном свете»
Щинго Такеда Томоказу Сугита Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо», Саката Гинтоки в «Гинтаме»
Лала Хиракура Юу Серизава Тенма Ичинотани в «Жучином магистрате», Мирей Минами «ПриПаре»
Лула Хиракура Марика Коно Нему Эммот в «Верховном владыке», Ханаби Тенка в «Пинг-понге и девушках»
Юма Сузуки Томоказу Сугита
Макио Накано Щунсуке Такеучи Арчер красных в «Судьбе: Апокрифе», Кётани Кентаро в «Волейболе»

Авторы
Режиссёр Рётаро Макихара «Хал»
Сценарист Деко Акао «Норагами», «Весёлый дайвинг»
Дизайнер персонажей Эн Морикума
Композитор Ёщихиро Ике «Тигр и Кролик», «Богиня-школьница»
Студия Yokohama Animation Lab

А вот и первый эпизод («Работа»), длящийся всего полминуты:

 
 
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Видео Счастье, которое принёс кот (Neko ga Kureta Marui Shiawase)
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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