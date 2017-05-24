Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna

Около года назад фанаты серии Fear Effect получили первую хорошую новость за долгое время: проект Fear Effect Sedna был профинансирован через Кикстартер и перешёл в стадию активной разработки. Теперь же студия Sushee опубликовала в Steam демо своего проекта, а я это демо прошёл и спешу поделиться впечатлениями.

Всё хорошо. Не идеально, увы, не прекрасно и не замечательно, но проявившиеся за полчаса недостатки были сплошь технического плана — досадные, но не критичные и поправимые проколы. Что же до самой сути игры, то тут разработчиков хочется хвалить и хвалить.

Это Fear Effect. Плевать на изометрический геймплей — серия всё равно узнаётся незамедлительно. Куча заставок с правильными звуками, визуальным рядом и анимациями. Персонажи, которые общаются ровно так, как ты от них ждал. Многочисленные способы отправиться на тот свет, неизменно укомплектованные короткими стильными роликами перед надписью Game Over. Разнообразные, интересные головоломки, одну из которых я, признаться, так и не решил (пришлось подсмотреть ответ в интернете, но даже знание кода не помогло мне разгадать саму загадку). Да что там, даже геймплей иногда не отличить от классики: вот ты садишься и начинаешь поливать врага из узи, вот ты пытаешься уйти из-под огня кувырками, вот ты подкрадываешься к ничего не подозревающему охраннику и устраняешь его с одного удара... Просто на этот базис нацепили новые элементы: управление отрядом из нескольких персонажей и активную паузу, позволяющую превратить аркадный экшен в подобие тактики.

При этом не могу сказать, что геймплей в демоверсии Fear Effect Sedna так уж хорош. ИИ врагов абсолютно имбецилен, но оно и к лучшему: героини далеко не всегда адекватно реагируют на отданные им команды. Оружие и так-то наносит какой-то смешной урон (проблема не столько для баланса, сколько для эмоционального удовлетворения — всё-таки в руках хочется держать орудия убийства, а не игрушечные пистолетики), а героини ещё и норовят прекратить стрельбу без видимых на то причин.

Хватает и других глюков. Люди в Steam жаловались на неправильные разрешения — ничего не могу сказать, не сталкивался. Зато я убивал врагов сквозь стены, а один раз всю демоверсию пришлось начать сначала: из-за того, что я раньше времени вышел из комнаты и не дал проиграться сюжетному радиопереговору, демка попросту не активировала скрипт, дающий доступ к следующей головоломке. А вот сохраниться в единственный слот и отрезать пути к отступлению — не забыла.

Но перечисленное, повторюсь, — не слишком важные технические проблемы. Судя по всему, авторам Fear Effect Sedna удалось сохранить дух оригинала, его персонажей, стиль повествования и подход к головоломкам — в общем, всё самое важное. И если ради возвращения в мир Fear Effect придётся потерпеть парочку технических проблем и геймплейных несуразностей — так тому и быть. В конце концов, оригинальная дилогия тоже была неидеальна. Это ей не мешало.