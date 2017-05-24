Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году

Во время пресс-тура по продвижению фильма «Мумия» Том Круз посетил австралийское утреннее шоу Sunrise, где его в очередной раз спросили о самочувствии фильма «Топ Ган 2».

По словам актёра, съёмки могут начаться уже в следующем году. Так себе подтверждение, но хотя бы что-то.

Продолжение фильма режиссёра Тони Скотта уже некоторое время находится в разработке. А Том никогда не скрывал своего желания вернуться к роли отчаянного военного лётчика Пита Митчелла.

Продюсер Джерри Брукхаймер намекал, что сюжет сиквела расскажет о том, как для лётчиков наступают тяжёлые времена — их заменяют дроны.

В прошлом году оригинал 1986 года отпраздновал свой 30-летний юбилей. Это был один из фильмов, которые сделали мистера Круза звездой (и звездой пляжного волейбола тоже). Сейчас ему это вроде не очень нужно — и так суперзвезда. Хотя никто не знает, чем обернётся запуск «Тёмной вселенной».