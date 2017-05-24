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Дэдпулу нашли злодея для сиквела

Студия 20th Century Fox взяла актёра Джека Кэйси («Спасатели Малибу») на роль одного из главных злодеев «Дэдпула 2». Предположительно Кэйси изобразит ирландского мутанта Чёрного Тома, этот антагонист часто гадит в комиксах Людям Икс и Дэдпулу. Его основная способность — проецирование энергетических лучей через растения и деревянные предметы. Может убить ромашкой или пеньком.

Ранее вторая часть заполучила нескольких героев из мира «Икс Форс»: Домино (Зази Битц) и Кейбла (Джош Бролин) — сына Циклопа и Джин Грей из будущего. Из первого фильма вернутся персонажи Лесли Аггамс, Морены Баккарин, Брианны Хилдебранд, и Стефан Капичич опять озвучит Колосса.

Фильмы «Икс Форс» и «Дэдпул 3» будут разнокалиберными продолжениями сиквела.

Дэвид Литч («Джон Уик») стал режиссёром «Дэдпула 2» после того, как исполнитель титульной роли Райан Рейнольдс не смог договориться с Тимом Миллером («Дэдпул»). Сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник, они не ссорились с Рейнольдсом, поэтому и сохранили работу.

«Дэдпул 2» выйдет 1 июня 2018 года.

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Дэдпул 2
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