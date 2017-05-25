«Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами» — тизер

Ющи Инаба — шестнадцатилетний парень, родители которого погибли три года назад. После этого он переехал жить в дом своего дяди, но поступив в старшую школу, решил перебраться в школьное общежитие. Однако этому не суждено было случиться: общежитие сгорело дотла. В итоге парню всё же повезло: он нашёл квартирку с очень низкой по японским меркам арендной платой в 25 000 иен (примерно 220 долларов). Увы, Ющи слишком поздно выяснил, что его новое жильё является центром притяжения для классических японских сказочных существ вроде ёкаев или мононоке, и с этого момента жизнь героя превратилась в череду невероятных происшествий.