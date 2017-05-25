«Парни „Санрио“» — тизер

Сериал «Парни „Санрио“» (Sanrio Danshi) стартует в зимнем сезоне 2018-го, а тизер за полминуты рассказывает, как главные герои готовились к «фотосъёмке» на постер.

Кота Хасегава — старшеклассник, обожающий персонажа «Санрио» собаку Пом Пом Пурин, но стесняющийся этого. По воле случая он попадает в одну школу с Ю Мизуно, которому нравится другой персонаж «Санрио» — кролик Май Мелоди. При встрече Ю убеждает Коту, что тому не стоит стесняться любви к милым персонажам; и теперь Коте, Ю и трём другим парням из их школы предстоит принять свои чувства (к персонажам, конечно же) и перебороть смущение по этому поводу.