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«Castlevania» — тизер

Потоковый сервис Netflix выпустил первый тизер анимационного сериала по мотивам серии аркадных игр «Castlevania», премьера которого намечена на 7 июля. Большую часть ролика потратили на концептуальность, хотя кое-что оставили и на презентацию стиля.

Netflix взял «Castlevania» сразу на парочку сезонов.

Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

 
 
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