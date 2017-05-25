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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки «Джона Уика 3» могут начаться уже в этом году

Чад Стахелски («Джон Уик», «Джон Уик 2») начал активно раздавать интервью по причине выхода сиквела на Digital HD (4K, Blu-ray, и DVD догонят цифровую версию 13 июня). Всех, разумеется, интересует «Джон Уик 3».

Чад признал, что сценарий триквела уже пишется:

Сценарий уже наполовину закончен. Всё будет зависеть от того, как быстро мы соберёмся. Съёмки начнутся в конце этого года или начале следующего. Сейчас я занимаю должность исполняющего обязанности режиссёра. Конечно, хочется самому поставить «Джона Уика 3», надеюсь, всё совпадёт по графику...

Сюжет третьего фильма будет «другим»:

Мы не собираемся раздувать масштабность происходящего, а покажем сложную структуру этого мира... Мне кажется, что во втором фильме не хватало тонкостей, к которым бы хотелось вернуться и показать внутренние механизмы разных частей Нью-Йорка. Так что вместо грандиозных площадок будут утончённые и стильные декорации... Думаю, глупо спускать бюджет и креативность на подрыв хайвея. Это не на наш путь, за подобным обращайтесь к Бонду и экранизациям комиксов. Мы практикуем внимание к деталям, надеемся, что получилось изменить зрительский взгляд на бездомных и мусорщиков.

Стахелски намекнул, что сюжет «Джона Уика 3» развернётся спустя несколько лет после событий первого сиквела, чтобы Джон смог залечь на дно, а потом вернуться в Большое яблоко. Может быть, поклонникам франчайза подбросят ещё несколько частей мозаики из прошлого главного героя.

К своим ролям, скорее всего, вернутся Джон Легуизамо, Иэн Макшейн и Лоренс Фишбёрн. Ну и Киану Ривз, без него никак.

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Джон Уик 3
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