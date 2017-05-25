«Тёмная материя» — трейлер и постер с датой выхода третьего сезона

Кабельный канал Syfy обнародовал трейлер и постер с датой выхода третьего сезона «Тёмной материи» — сериал возвращается в телевизионный эфир 9 июня.

Приключенческий боевик повествует об экипаже космического корабля, приходящего в себя после продолжительного криосна. Никто из команды не может вспомнить, кто они такие и как попали на борт. На первых порах шестерым главным героям не остаётся ничего другого, как приспосабливаться друг к другу в попытке выжить и узнать, что на самом деле произошло. По ходу долгого и нелёгкого путешествия в поисках ответов на многочисленные вопросы команде придётся натерпеться всякого, начиная от внешних угроз и заканчивая внутренними конфликтами.

В третьем сезоне «Тёмной материи» к своим ролям вернутся Мелисса О’Нил, Энтони Лемке, Алекс Маллари мл., Джоделль Ферланд, Роджер Р. Кросс и Зои Палмер.

Шоураннерами, основными сценаристами и исполнительными продюсерами многосерийного проекта выступают Джозеф Маллоцци и Мол Малли, вместе работавшие над сериалами «Звёздные врата: ЗВ-1» и «Звёздные врата: Атлантида».

И постер: