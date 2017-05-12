Syfy одобрил съёмки первых сезонов «Хэппи!» и «Криптона»

К празднованию своего 25-летия в сентябре Syfy сделал самому себе сразу несколько подарков. Во-первых, кабельный канал провёл ребрендинг — сменил форму и цветовую гамму логотипа на более агрессивные, а во-вторых заказал съёмки полных первых сезонов двух своих проектов — «Хэппи!» и «Криптон» — в рамках планов по расширению линейки оригинального контента.

Криминальная комедия «Хэппи!» является экранизацией одноимённого комикса Гранта Моррисона и Дэрика Робертсона, главную роль в которой играет Кристофер Мелони («Тюрьма Оз», «Настоящая кровь»). Первоисточник повествует о бывшем детективе Нике Саксе, который понемногу спивается, зарабатывая на жизнь убийствами по найму. Однажды, провалив заказ, Сакс получает пулю, а по его следу пускается полиция на пару с гангстерами, и в придачу на свободе разгуливает убийца в костюме Санты. Но жизнь пропащего Ника круто меняет появление Хэппи (озвучивает Бобби Мойнихен) — воображаемого летающего единорога-оптимиста.

Шоураннером сериала назначен Патрик Макманус («Марко Поло»). Авторами пилота выступили автор первоисточника Моррисон и Брайан Тейлор (кинодилогия «Адреналин»). Производством руководит Universal Cable Productions.

Фантастический боевик «Криптон», главную роль в котором исполняет Кэмерон Кафф, является приквелом классической истории о Супермене и поведает о событиях, предшествовавших гибели его родной планеты Криптона. Главный герой повествования — Сиг-Эл, дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести подвергнутого остракизму дома Элов и спасение планеты от надвигающейся катастрофы.

Шоураннером проекта числится Дэмиен Киндлер («Звёздные врата: Атлантида»). Пилот срежиссировал Колм Маккарти («Шерлок», «Острые козырьки»), вдобавок выступающий исполнительным продюсером сериала наряду с автором идеи Дэвидом С. Гойером («Тёмный рыцарь»). Производство курируют Warner Horizon и Phantom Four.