Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 225: Третий лишний

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Содержание
|00:04:08 —
|Джереми Реннер сыграет культового вестерн-персонажа
|00:08:50 —
|Пол Макгиган может стать режиссёром «Бонда 25»
|00:13:21 —
|Мэтт Ривз о своём «Бэтмене»
|00:15:35 —
|Трейлер «Тёмной башни»
|00:21:36 —
|Экранизация Gears of War ещё жива
|00:23:56 —
|Николай Костер-Вальдау и Кристина Хендрикс исполнят главные роли в триллере Брайана де Пальма
|00:25:13 —
|«Дюнкерк» — второй трейлер
|00:27:19 —
|Четыре спин-оффа «Игры престолов»
|00:29:10 —
|Фонд кино просит вернуть деньги
|00:31:12 —
|Трейлер «Терминатора 2»
|00:32:27 —
|Мэттью Вону явился сюжет Kingsman 3
|00:34:34 —
|Горилла-альбинос не из фильма «Рэмпейдж»
|00:37:13 —
|Сборы «Стражей галактики 2»
|00:39:11 —
|Осмысленные реплики режиссёров Джеймса Ганна, Гая Ричи и Дага Лаймана
|00:43:20 —
|Финальный трейлер «Чудо-женщины»
|00:44:23 —
|Трейлер «Бегущего по лезвию 2049»
|00:46:43 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:05:34 —
|«Тупая шутка» от Юры
|01:06:26 —
|Что не так с князем Владимиром в «Викинге»
|01:10:15 —
|SarikWatch — свежие шедевры из социальных сетей, «Голоса большой страны» лучше «Ла-Ла Ленда»
|01:19:49 —
|«Стражи галактики. Часть 2» (обсуждение со спойлерами)
|01:44:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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