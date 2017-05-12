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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимут в экшене Ex-Baghdad

Удивительные загогулины судьбы: Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне таки снимутся в одном фильме, но это не будет экшен-серия «Неудержимые».

Кино называется Ex-Baghdad, режиссирует постановку Скотт Во («Закон доблести», «Need for Speed: Жажда скорости»).

Синопсис: когда на китайский нефтеперерабатывающий завод в иракском городе Масул нападают экстремисты, вольнонаёмный специалист по безопасности из Китая (Чан) получает задание спасти работников. На месте он выясняет, что нападающие всего лишь притворяются террористами, на самом деле они — грабители, которые хотят хапнуть чёрного золота. Чтобы остановить злодеев главный герой находит себе напарника — бывшего американского морпеха (Сталлоне).

Сценарий написал Араш Амель («Экспат», «Принцесса Монако»). Ориентировочный бюджет проекта — 80 миллионов долларов, вроде должно хватить на зрелищность и повышенную медицинскую страховку для протагонистов.

Пока что Ex-Baghdad выглядит чересчур серьёзным. Неужели киношники не воспользуются комедийным потенциалом Чана и Сталлоне? Шутки про возраст ну точно должны быть.

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Экс-Багдад
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