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Раздача Steam-копий Dungeons 2

В феврале мы писали, что студия Realmforge анонсировала разработку Dungeons 3 — новой части в серии их духовных наследников Dungeon Keeper. Но чтобы заинтересовать триквелом максимально широкую аудиторию, авторам требовалось убедиться, что поклонники игр в стиле Dungeon Keeper вообще знают, что серия Dungeons существует на свете. А как этого добиться? Через халяву, само собой!

Ближайшие 48 часов на сайте Humble Bundle можно получить Steam-копию Dungeons 2 по абсолютно прекрасной цене в 0 $. Налетайте, товарищи! Ведь плохим, как известно, быть хорошо.

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Темы
 
Dungeons 2 (PC, PlayStation 4) Dungeons 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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