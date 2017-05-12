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Первоисточник: www.straightupfilms.com Прямая ссылка на новость:

Thief 2014, вероятно, получит сиквел

Только мы рассказали о том, что Square Enix решила избавиться от хорошей студии и их достойного продолжений франчайза, а уже пришла пора писать о том, что Square Enix продолжает трудиться над серией, которую издателю стоило бы оставить в покое. Такая вот странная двойственность.

На сайте компании Straight Up Films, отвечающей за экранизацию серии Thief (игры 2014, скорее всего), появилось занятное предложение: «Сейчас в разработке находится пятый сиквел этой игры, считающейся одной из лучших в истории, и выпустят его вместе с премьерой фильма».

Есть, конечно, вероятность, что Straight Up Films что-то напутали. В конце концов, они ведь умудрились сбиться со счёта и назвать потенциальную пятую часть франчайза пятым сиквелом (не говоря уже о том, что четвёртая игра была провальным перезапуском, а не продолжением). И всё-таки велика вероятность, что в Straight Up Films знают, что происходит с серией сейчас, но не разбираются в её прошлом. Тоже так себе перспектива, если подумать — им же ещё фильм про Гаррета снимать...

Но сейчас важно не это. Важно понимать, что Square Enix, вероятно, делает сиквел Thief 2014 года. И не простой, а разрабатываемый в качестве придатка к фильму. Что может пойти не так?

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Thief (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC)
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