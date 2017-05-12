 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda Судья Дредд отправляется на телеэкраны Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — трейлер AMC продлил сериал «В пустыне смерти» на третий сезон
 
3
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Mixed Reality — это как VR, только от Microsoft

Кажется, Microsoft стесняется того, как поздно кампания присоединилась ко всеобщему увлечению VR-технологиями. Иначе как объяснить их попытки называть VR-шлемы, созданные совместно с Acer и HP, шлемами «Смешанной», а не виртуальной реальности?

Ну т.е. теория-то понятна: Microsoft планирует совместить особенности дополненной реальности (когда-нибудь HoloLens обязательно выйдет, мы верим в него!) с возможностями VR. Проблема в том, что и HP Windows Mixed Reality Headset, и Acer Windows Mixed Reality Headset, судя по показаниям очевидцев и обнародованным спецификациям, не могут работать с дополненной реальностью. Это самые обычные VR-шлемы, разве что не требующие для функционирования внешних камер и отслеживающие своё положение за счёт внутренних датчиков.

Так что да, Microsoft вступила в VR-гонку: предзаказы на версии обоих хэдсетов для разработчиков уже открыты в США и Канаде.

Основные спецификации:

  • Цена: $ 329 за модель от HP и $ 300 за версию Acer;
  • Два LCD-дисплея с разрешением 1440*1440 и диагональю 2,89;
  • Поле зрения в 95 градусов по горизонтали;
  • Частота обновления 90 Гц;
  • Встроенный звук и вход для микрофона.

Параллельно Microsoft анонсировала собственную версию контроллеров для VR, смахивающих на Oculus Touch. Их отслеживанием займутся сами шлемы, а средствами ввода будут несколько кнопок и по одному стику, тачпаду и курку на контроллер. Продаваться они будут, в частности, в бандле со шлемом от Acer, стоящем $ 400.

В массовую продажу все эти девайсы должны поступить к концу года.

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме «Судьба: Ночь Схватки – Бесконечный мир клинков» — 01
 
Кино Подозрительные лица. Выпуск 4: Критики не моют посуду
 
Аниме Солдафоны и эльфы
 
Кино Рецензия на фильм «Бивень»
 
Кино «Перестрелка» — трейлер без цензуры
 
Кино Отрывок из фильма «007: Спектр»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика