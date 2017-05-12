Кажется, Microsoft стесняется того, как поздно кампания присоединилась ко всеобщему увлечению VR-технологиями. Иначе как объяснить их попытки называть VR-шлемы, созданные совместно с Acer и HP, шлемами «Смешанной», а не виртуальной реальности?

Ну т.е. теория-то понятна: Microsoft планирует совместить особенности дополненной реальности (когда-нибудь HoloLens обязательно выйдет, мы верим в него!) с возможностями VR. Проблема в том, что и HP Windows Mixed Reality Headset, и Acer Windows Mixed Reality Headset, судя по показаниям очевидцев и обнародованным спецификациям, не могут работать с дополненной реальностью. Это самые обычные VR-шлемы, разве что не требующие для функционирования внешних камер и отслеживающие своё положение за счёт внутренних датчиков.

Так что да, Microsoft вступила в VR-гонку: предзаказы на версии обоих хэдсетов для разработчиков уже открыты в США и Канаде.

Основные спецификации:

Цена: $ 329 за модель от HP и $ 300 за версию Acer;

Два LCD-дисплея с разрешением 1440*1440 и диагональю 2,89;

Поле зрения в 95 градусов по горизонтали;

Частота обновления 90 Гц;

Встроенный звук и вход для микрофона.

Параллельно Microsoft анонсировала собственную версию контроллеров для VR, смахивающих на Oculus Touch. Их отслеживанием займутся сами шлемы, а средствами ввода будут несколько кнопок и по одному стику, тачпаду и курку на контроллер. Продаваться они будут, в частности, в бандле со шлемом от Acer, стоящем $ 400.

В массовую продажу все эти девайсы должны поступить к концу года.