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BattleTech — издатель, дата бета-теста, трейлер и кадры

BattleTech не выйдет в мае 2017 года — данный факт должен быть очевиден всем, у кого под рукой есть календарь (плюс авторы сообщили об этом ещё пару месяцев тому назад — мы просто не заметили). Но это не значит, что у профинансированного через Кикстартер проекта от авторов трилогии Shadowrun Returns наблюдаются сколь-нибудь серьёзные проблемы. Так, мелочи: тут обновился движок Unity, там пришлось провести небольшую реструктуризацию... В итоге релиз BattleTech плавно съехал на лето 2017 года. Если же вам нужна более чёткая дата, то сегодня подоспел вот какой анонс: 1 июня бэкеры игры получат доступ к давно обещанной бете.

Параллельно студия Harebrained Schemes объявила о заключении договора с издательством Paradox Interactive. Последнее обеспечит игре бюджет для проведения профессионального предрелизного тестирования, поможет с переводом BattleTech на разные языки, обеспечит PR и тому подобные важные издательские функции, но при этом не будет лезть с советами по дизайну игры как таковой.

BattleTech — пошаговая стратегия, которая предложит геймерам взять на себя роль лидера наёмников, помогающего древним домам в их войне за контроль над частью космоса, известной как Внутренняя Сфера. Проектом руководят Джордан Вайсман (создатель серий BattleTech, MechWarrior, Shadowrun и Crimson Skies), Майк Маккейн (возглавлял разработку новых игр серии Shadowrun), Митч Гитлмэн (продюсер классических частей MechCommander).

 
 
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Кадры из игры BattleTech
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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