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«Защитники» в Китае — шестой день проката

А мы продолжаем следить за удивительными приключениями русских фильмов армянского режиссёра в китайском прокате.

За плохим стартовым днём «Защитников» в Поднебесной последовали примерно такие же выходные и будни. С каждыми сутками фильм терял уважение владельцев китайских кинотеатров, которые постоянно лишали его сеансов. Начинал медвежий шедевр Сарика Андреасяна с 34 694 сеансов, а на шестой день их стало всего 16 918. Падение в два с копейками раза, когда не прошла ещё и неделя проката — это вам не шутки. «Мафия», к примеру, за такой же срок потеряла «всего» 44% — тоже не фонтан, но хотя бы не такое позорище.

Отстают «Защитники» от «Мафии» и по деньгам. В первый уик-энд последнее кино братьев Андреасянов для компании Enjoy Movies заработало 15,68 млн юаней, то есть $2,28 млн. «Мафия» стартовала чуть лучше при меньшем количестве сеансов — 16,53 юаней ($ 2,45). К шестому дню разница в сборах ещё немного подросла — $ 2,75 млн против $ 2,97 млн.

Если сравнивать старт «Защитников» с другими российскими фильмами, то получится примерно такая картина:

  1. «Сталинград» — ¥ 51,82 млн
  2. «Он — дракон» — ¥ 45,47 млн
  3. «Экипаж» — ¥ 25,29 млн
  4. «Снежная королева-2: Перезаморозка» — ¥ 21,28 млн
  5. «Мафия: Игра на выживание» — ¥ 16,53 млн
  6. «Защитники» — ¥ 15,68 млн
  7. «Крякнутые каникулы» — ¥ 15,43 млн

Такими темпами китайские сборы «Защитников» окажутся даже меньше российских. А ведь Сарик с Гевондом так надеялись на успешный прокат в стране, где местные фильмы умудряются заработать более $ 500 млн!

Видимо, в Китае тоже живут сплошные русофобы и завистники, умудряясь и там портить талантливому режиссёру жизнь.

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Защитники
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