Мэл Родригез и Вера Фармига сыграют в «Электрических снах Филипа К. Дика»

Мэл Родригез («Лучше звоните Солу») и номинантка на премию «Оскар» Вера Фармига («Мотель Бейтсов») получили главные роли в одном из десяти эпизодов научно-фантастической антологии Amazon «Электрические сны Филипа К. Дика». Каждый эпизод основан на одном из рассказов культового американского писателя-фантаста, автора «Человека в высоком замке», чья экранизация является хитом потокового сервиса.

В эпизоде «Убей их всех» сценарист-режиссёр Ди Риис («Империя») расскажет как после шокирующего заявления политика (Вера Фармига) о том, что жестокость в обществе надо поддерживать, любой усомнившийся сразу становится жертвой. И вот уже людей начинают убивать и развешивать на фонарных столбах, но никому из окружающих нет до этого никакого дела. Мэлу Родригезу достался образ самого обычного человека по имени Филберт Нойс. Джейсон Митчелл и Гленн Моршауэр сыграют его коллег Ленни и Эда, а Сара Бейкер — жену Мэгги.

В антологию также входят эпизоды «Создатель капюшонов» Мэттью Грэма, «Реальная жизнь» Рональда Д. Мура, «Отец-двойник» Майкла Диннера и «Безумный бриллиант» Тони Гризони. Адаптацией других работ писателя помимо прочих занимаются Дэвид Фарр («Ночной администратор»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж») и Джек Торн («Молокососы»). Производством руководит Sony Pictures Television.