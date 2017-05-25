 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Защитники» стартовали в Китае даже хуже «Мафии» Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи» Новости ретро-игр — лучшее за неделю Square Enix продаёт IO Interactive Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мэл Родригез и Вера Фармига сыграют в «Электрических снах Филипа К. Дика»

Мэл Родригез («Лучше звоните Солу») и номинантка на премию «Оскар» Вера Фармига («Мотель Бейтсов») получили главные роли в одном из десяти эпизодов научно-фантастической антологии Amazon «Электрические сны Филипа К. Дика». Каждый эпизод основан на одном из рассказов культового американского писателя-фантаста, автора «Человека в высоком замке», чья экранизация является хитом потокового сервиса.

В эпизоде «Убей их всех» сценарист-режиссёр Ди Риис («Империя») расскажет как после шокирующего заявления политика (Вера Фармига) о том, что жестокость в обществе надо поддерживать, любой усомнившийся сразу становится жертвой. И вот уже людей начинают убивать и развешивать на фонарных столбах, но никому из окружающих нет до этого никакого дела. Мэлу Родригезу достался образ самого обычного человека по имени Филберт Нойс. Джейсон Митчелл и Гленн Моршауэр сыграют его коллег Ленни и Эда, а Сара Бейкер — жену Мэгги.

В антологию также входят эпизоды «Создатель капюшонов» Мэттью Грэма, «Реальная жизнь» Рональда Д. Мура, «Отец-двойник» Майкла Диннера и «Безумный бриллиант» Тони Гризони. Адаптацией других работ писателя помимо прочих занимаются Дэвид Фарр («Ночной администратор»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж») и Джек Торн («Молокососы»). Производством руководит Sony Pictures Television.

+ Обсудить
 19 маяРичард Мэдден, Холлидей Грейнджер и Аннейка Роуз встретятся в «Электрических снах Филипа К. Дика» 17 маяЛара Пулвер, Терренс Ховард и Анна Пакуин появятся в «Электрических снах Филипа К. Дика» 19 апреляСтив Бушеми, Мирей Инос и Грег Киннир появятся в «Электрических снах Филипа К. Дика» 15 февраляAmazon превратит «Электрические сны Филипа К. Дика» в реальность 23 маяМногосерийный боевик «Ханна. Совершенное оружие» отправился на Amazon 11 маяПол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы
 
Номинанты на премии BAFTA 2016 и Гильдии продюсеров Америки 2016

Тоже интересно

 
Кино Два отрывка из фильма «Братья из Гримсби»
 
Кино Телеролик с Суперкубка фильма «Джейсон Борн»
 
Кино Кевин Смит хочет скормить Молчаливого Боба лосю
 
Кино Новый комиссар Гордон для «Лиги справедливости»
 
Аниме «Судьба: Ночь Схватки — Бесконечный мир клинков: Продолжение» — 05
 
Телеовощи. Выпуск 113: Ходор! Ходор!
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика