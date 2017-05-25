Потоковый сервис Amazon запустил в производство многосерийную историческую драму «Клеопатра». Царица Египта станет центральной фигурой сериала от создателей прославленных «Чёрных парусов» Джонатана Е. Стейнберга и Роберта Ливайна и исполнительного продюсера Дэна Шотца.

Многосерийная историческая драма расскажет о жизни и деяниях знаменитой египетской царицы Клеопатры из македонской династии Птолемеев. Как известно, прославилась она не столько благими деяниями и мудрым правлением, сколько связью с Юлием Цезарем, а также воспетым многими истории любви к римскому полководцу Марку Антонию и эффектному самоубийству. Сериал предложит ревизионистский подход к давно известному историческому сюжету и расскажет о том, как едва не погибшая в ходе кровавого государственного переворота Клеопатра использует своё недюжинное обаяние и острый ум, чтобы вернуть себе трон и восстановить доброе имя семьи.

Сценарий принадлежит перу Ливайна, который вдобавок выступает исполнительным продюсером сериала наряду со Стейнбергом и Шотцем. Производственный процесс на контроле у Amazon Studios.