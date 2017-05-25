Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Безумцы») нашла себе новый многосерийный проект. Совместно со студией Annapurna Television и каналом BBC America актриса взялась за разработку мини-сериала «Лихорадка» — телевизионной адаптации одноимённого романа Мэри Бет Кин, опубликованного в 1999 году.

Драма расскажет о первом в истории здоровом носителе брюшного тифа — печально известной Тифозной Мэри. Урождённая Мэри Маллон (Элизабет Мосс), работавшей поваром и непреднамеренно заразившей брюшным тифом почти полсотни человек в стремительно разрастающемся Нью-Йорке начала XX века.

Самой актрисе не терпится приступить к работе над проектом:

Я с нетерпением жду возможности передать историю этой исключительной, упрямой и амбициозной женщины, чья настоящая правда жизни никогда не была рассказана. Он была невероятно сложной натурой и до самой смерти яростно отрицала любую свою причастность к вспышкам болезни.

Срежиссирует драму Фил Моррисон («Просветлённая»). Адаптацией литературного первоисточника займётся Робин Вейт («Пространство»). Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Мосс, владеющей правами на экранизацию.