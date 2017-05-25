 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году КГ играет: Mafia, часть 6 Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи» Starz продлил сериал «Американские боги» на второй сезон Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Элизабет Мосс сыграет Тифозную Мэри в драме BBC America «Лихорадка»

Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Безумцы») нашла себе новый многосерийный проект. Совместно со студией Annapurna Television и каналом BBC America актриса взялась за разработку мини-сериала «Лихорадка» — телевизионной адаптации одноимённого романа Мэри Бет Кин, опубликованного в 1999 году.

Драма расскажет о первом в истории здоровом носителе брюшного тифа — печально известной Тифозной Мэри. Урождённая Мэри Маллон (Элизабет Мосс), работавшей поваром и непреднамеренно заразившей брюшным тифом почти полсотни человек в стремительно разрастающемся Нью-Йорке начала XX века.

Самой актрисе не терпится приступить к работе над проектом:

Я с нетерпением жду возможности передать историю этой исключительной, упрямой и амбициозной женщины, чья настоящая правда жизни никогда не была рассказана. Он была невероятно сложной натурой и до самой смерти яростно отрицала любую свою причастность к вспышкам болезни.

Срежиссирует драму Фил Моррисон («Просветлённая»). Адаптацией литературного первоисточника займётся Робин Вейт («Пространство»). Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Мосс, владеющей правами на экранизацию.

1 Обсудить
Темы
 
Лихорадка
 3 маяHulu продлил антиутопию «Рассказ служанки» на второй сезон 23 марта«Рассказ служанки» — трейлер 14 апреля«Тёмное дитя» — трейлер пятого сезона 16 маяАлан Тьюдик и Джон Ханна снимутся во втором сезоне «Холистического детективного агентства Дирка Джентли» 15 ноября 2016 годаBBC America снимет «женский» комедийный триллер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Страна чудес»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дуэлянт»
 
Кино Режиссёр Джастин Лин попытался объяснить трейлер «Стартрека: Бесконечности»
 
Кино Вин Дизель обещает нового Риддика в кино и телевизоре
 
Кино Международный трейлер фильма «Седьмой сын»
 
Игры Microsoft планирует объединить Xbox и Windows
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика